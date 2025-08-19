Ο Ρώσoς ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, του είπε πως του άρεσε το φούτερ με το λογότυπο «CCCP» (ΕΣΣΔ) που φόρεσε πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Ο Λαβρόφ είχε προκαλέσει αίσθηση την περασμένη εβδομάδα όταν έφτασε σε ξενοδοχείο στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, φορώντας φούτερ με τα γράμματα «CCCP» –τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Μιλώντας την Τρίτη σε ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, ο Λαβρόφ είπε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντέδρασε στην επιλογή του «χωρίς καμία υστερία» και ότι ο Ρούμπιο μάλιστα του είπε πως του άρεσε το φούτερ.

Φιλοκρεμλινικοί σχολιαστές ενθουσιάστηκαν με την εμφάνιση του Λαβρόφ. Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, μοιράστηκε φωτογραφία του λέγοντας: «Το φούτερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Ωστόσο, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τη συμβολική σημασία του ρούχου:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, ούτε απόπειρα αναβίωσης ιμπεριαλιστικής σκέψης, όπως λένε κάποιοι στη Δύση. Δεν μιλάμε γι’ αυτό», σημείωσε.

«Μιλάμε για το ότι υπάρχει ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διατηρηθεί –ακόμη και, αν θέλετε, με μια δόση χιούμορ», πρόσθεσε.