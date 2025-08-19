Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, το οποίο ανοίγει την αυλαία της πιο συναρπαστικής σεζόν με την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase.

Μετά το Super Cup που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, σειρά παίρνουν τα playoffs για τα τελευταία επτά εισιτήρια του καλύτερου format όλων των εποχών. Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά το ντέρμπι Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα.

Ο αρχισκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης θέλει να οδηγήσει ξανά την Μπενφίκα στη League Phase, επιδιώκοντας μια ακόμα ποδοσφαιρική παράσταση. Αυτή τη φορά, το έργο του θα είναι δύσκολο, καθώς θα πρέπει να αποκλείσει τη Φενέρμπαχτσε του πιο επιτυχημένου προπονητή στην Ευρώπη, του αμφιλεγόμενου Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Είκοσι λεπτά πριν τις δέκα θα προηγηθεί η εκπομπή pre-game, ενώ αμέσως μετά τη λήξη θα ακολουθήσει το post-game με την ανάλυση και των επτά αναμετρήσεων των playoffs, όπου πρωταγωνιστεί το ελληνικό στοιχείο με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και την εντυπωσιακή Πάφο που γράφει ιστορία. Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην πρωτοποριακή τρισδιάστατη ανάλυση βρίσκεται ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.