Όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα τέλειο, λευκό χαμόγελο. Ωστόσο, είτε πρόκειται για κιτρινίλες, καφέ κηλίδες ή λευκά σημάδια σαν κιμωλία, τα δόντια μας σπάνια είναι αψεγάδιαστα.

Πέρα από το ότι δεν είναι όμορφα αισθητικά, αυτά τα σημάδια μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις τερηδόνας ή να «μαρτυρούν» ευρύτερα προβλήματα υγείας, προειδοποιεί ειδικός, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στην πραγματικότητα, η προσεκτική παρακολούθηση των δοντιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ακόμη και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν έγκαιρα προειδοποιητικά σημάδια, αν ξέρετε τι να προσέξετε», δήλωσε ο Allen Zhang, οδοντικός τεχνολόγος και ιδρυτής της ProDENT.

«Απλά εργαλεία, όπως οι ενδοστοματικές κάμερες, κάνουν πιο εύκολο τον εντοπισμό αλλαγών στο χρώμα πριν αυτές εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα. Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να σας γλιτώσει από μεγαλύτερα ζητήματα υγείας στο μέλλον», πρόσθεσε.

Τι σημαίνουν τα χρώματα και οι κηλίδες στα δόντια

Κίτρινοι λεκέδες: συχνά προκαλούνται από τσάι ή καφέ, αλλά μπορεί να υποδηλώνουν και ηπατική νόσο, καθώς η δυσλειτουργία του ήπατος οδηγεί σε συσσώρευση χολερυθρίνης (κίτρινης χρωστικής της χολής).

Θαμπό, γκρι χρώμα: μπορεί να σημαίνει ότι το δόντι έχει «πεθάνει» λόγω τραύματος. Επίσης, σχετίζεται με κοιλιοκάκη (χρόνια νόσος του λεπτού εντέρου), η οποία επηρεάζει τον σχηματισμό του σμάλτου και οδηγεί σε μόνιμη αλλαγή χρώματος στα δόντια.

Καφέ κηλίδες: πρώιμο σημάδι τερηδόνας.

Καφέ γραμμές: ένδειξη σοβαρής φθορίωσης (υπερβολική πρόσληψη φθορίου στην παιδική ηλικία, συνήθως από οδοντόκρεμα).

Μπλε ή γκρι ραβδώσεις: μπορεί να οφείλονται σε αντιβιοτικά που ελήφθησαν κατά την παιδική ηλικία, τα οποία ενσωματώθηκαν στα δόντια.

Λευκά σημάδια σαν κιμωλία: πρώιμη τερηδόνα ή διαταραχές στο σμάλτο λόγω κοιλιοκάκης.

Μαύρος αποχρωματισμός: προχωρημένη τερηδόνα, νεκρός πολφός ή σε σπάνιες περιπτώσεις, έκθεση σε βαρέα μέταλλα.

Κηλιδωμένο σμάλτο: μπορεί να είναι σύμπτωμα γενετικών διαταραχών όπως η ατελής αδαμαντινογένεση, που κάνει τα δόντια πιο ευάλωτα.

«Τα δόντια μπορούν να αποκαλύψουν όσα το σώμα δεν σας έχει ακόμη πει», τόνισε ο Zhang.

«Ο έγκαιρος εντοπισμός αποχρωματισμών με τα σωστά εργαλεία είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους να προστατεύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας».

Σύμφωνα με το CDC, 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από στοματικές ασθένειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αθεράπευτη τερηδόνα μπορεί να οδηγήσει σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμα και απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις.