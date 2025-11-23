Ανακοίνωση για τις παθογένειες του ΕΣΥ που προκαλούν την ανάπτυξη ράτζων και νοσηλειών στη διασπορά, ειδικά τον χειμώνα που είναι σε έξαρση οι ιώσεις, εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.

«Με το πρώτο φτάρνισμα όλοι οι δρόμοι οδηγούν τον ασθενή στο νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔΗΝ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι πολλά εκ των μεγάλων νοσοκομείων δεν έχουν δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης των παθολογικών περιστατικών ειδικά από εδώ και στο εξής που αναμένεται μεγάλη έξαρση των ιώσεων λόγω χειμώνα.

Η επισκεψιμότητα στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και των άλλων περιφερειών της χώρας είναι πάνω από τις οργανικές δυνατότητες που έχουν. Προσέρχονται ασθενείς είτε με ΕΚΑΒ, είτε με δική τους πρωτοβουλία λόγω των πολλών παθολογικών εξειδικεύσεων που διαθέτουν.

Φθάνουν σε σημείο οι ασθενείς για να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα της υγείας τους να απευθύνονται στα συγκεκριμένα νοσοκομεία, αν και γνωρίζουν ότι μπορεί να καταλήξουν νοσηλευόμενοι σε ράντζο, σε φορείο και το χειρότερο για τους αλλους ασθενείς στη διασπορά.

Η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών είναι πραγματικός γολγοθάς για το προσωπικό όλο το χρόνο, αλλά ειδικά το χειμώνα.

Τα παθολογικά και πνευμονολογικά νοσοκομειακά κρεβάτια δεν φθάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Γι αυτό και τα μεγάλα νοσοκομεία, χωρίς να έχουν άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης της κατάστασης νοσηλεύουν ασθενείς σε ράντζα, φορεία ή στη διασπορά. Να μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι το πιο επικίνδυνο είναι η νοσηλεία ασθενών στη διασπορά. Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο νοσοκομείο που να μη νοσηλεύει παθολογικά περιστατικά στη διασπορά.

Δηλαδή η νοσηλεία παθολογικών περιστατικών σε χειρουργικές κλινικές. Αυτό εκτοξεύει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά πρέπει να προβληματίσει. Είμαστε πρώτοι στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε προσβολές και θανάτους από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Ποιές είναι οι παθογένειες που προκαλούν αυτή την επικίνδυνη διαχείριση των παθολογικών ασθενών;

Οι ανεπαρκείς πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες που ημέρα με την ημέρα οξύνονται αντί να αμβλύνονται, παρ ότι τις πληρώσαμε αρκετά τη περίοδο της πανδημίας.

Μόνο εάν ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα περιφερειακά νοσοκομεία θα περιορισθούν οι ροές ασθενών με παθολογικά προβλήματα στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας. Τι να κάνει το ΑΤΤΙΚΟ όταν εισάγει πάνω από 100 ασθενείς σε κάθε εφημερία παθολογικά περιστατικά; Πώς να τα διαχειριστεί; Να αρνηθεί εισαγωγή ασθενούς δεν μπορεί.

Τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (αναλογικά και τα μεγάλα της περιφέρειας λόγω καθημερινής εφημερίας) σε κάθε εφημερία τα επισκέπτονται 1.000 ασθενείς και εισάγονται λιγότεροι των 200 ασθενών.

Τα μέτρα που λαμβάνονται στα επείγοντα βοηθάνε (διαχείριση ασθενών με το βραχιολάκι, ανακατασκευή των ΤΕΠ, προσλήψεις τραυματιοφορέων κλπ) δεν μπορούν όμως να επιλύσουν το πρόβλημα της πολύωρης αναμονής των ασθενών και της ταλαιπωρίας που υφίστανται.

Αυτό θα λυθεί μόνο με την ασφαλή λειτουργία των κέντρων Υγείας και την ανάπτυξη του θεσμού του προσωπικού, οικογενειακού γιατρού.

Μόνο στη χώρα μας με το πρώτο φτάρνισμα οι ασθενείς έρχονται στα επείγοντα των νοσοκομείων.

Η άλλη τους επιλογή είναι να πληρωσουν ιδιώτη γιατρό να εξετασθούν. Ή το καταπληκτικότερο όλων να ψάξουν να βρουν το προσωπικό τους γιατρό και εάν έχουν μπορεί να βρίσκεται 300 χιλιόμετρα μακριά από το τόπο κατοικίας τους.

Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι από τη περιφέρεια. Επίσης στα μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από όμορους νομούς.

Αυτό προκαλείται από δύο αιτίες:

1η. Έχουμε ανεπτυγμένα λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη χώρα μας διαθέτουμε 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους και ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι 5,3 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Τη περίοδο των μνημονίων κλείναμε νοσοκομεία και κλινικές νοσοκομείων και τώρα επιχειρούμε να ανοίξουμε ( ΑΓΙΑΣ Βαρβάρας).

2η. Πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν απωλέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα λόγω των σοβαρών ελλείψεων γιατρών βασικών ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Περιφερειακά νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών.

Χρειαζόμαστε ανάπτυξη νέων νοσοκομειακών κρεβατιών, επαρκή στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, λειτουργία ως αυτόνομα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως τροφοδότες προσωπικού προς το νοσοκομείο έδρα του νομικού προσώπου.

Για να προσελκύσουμε προσωπικό δεν αρκούν οι προκηρύξεις όταν γνωρίζουμε εκ των προτέρων με τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς που παρέχει το κράτος θα καταστούν άγονες.

Για να βρούμε προσωπικό πρέπει η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς, τα ωρομίσθια, να μας εντάξει στα ΒΑΕ, να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Οι επαγγελματίες υγείας λόγω των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ. Όπου φύγει, φύγει, για το εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα.

Το χειρότερο όλων είναι ότι αδειάζουν από φοιτητές οι πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας.

Για να διορθωθούν όλα αυτά χρειάζεται αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία. Με 5,5% του ΑΕΠ δημόσιες δαπάνες υγείας που τώρα διαθέτουμε, δεν διορθώνεται η κατάσταση.

Προοδευτική αύξηση στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 7,5% των ΑΕΠ τους.