Ένας διασώστης σε συνεργασία με ένα ζωολογικό κήπο εκπαιδεύουν μια ενυδρίδα να μπορεί να εντοπίζει αγνοούμενους σε βάλτους και λίμνες, μέρη στα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Η πρωτότυπη ιδέα ανήκει στον Mike Hadsell από την ομάδα Peace River K9 Search and Rescue στη Φλόριντα και σε συνεργασία με ζωολογικό κήπο από την Αριζόνα εκπαιδεύουν την αρσενική βίδρα Σπλας, που έλαβε το επιχειρησιακό όνομα «Κ9 Σούπερ Σπλας».

Το Interesting Engineering έγραψε ότι η ιδέα γεννήθηκε από τις επιχειρησιακές ανάγκες. Τα σκυλιά των διασωστών είναι απαραίτητα στη στεριά, αλλά περιορίζονται στις θαλάσσιες έρευνες, καθώς δεν μπορούν να εντοπίσουν την οσμή στο νερό. Επίσης, σε περιπτώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, επειδή μπορούσαν να βρουν κάποια μυρωδιά, υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία όταν βρέθηκαν πάνω στη βάρκα.

Η βίδρα «Κ9 Σούπερ Σπλας»

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν αφορούν όμως τις ενυδρίδες. Τα συγκεκριμένα ζώα παρότι δεν αναπνέουν κάτω από το νερό, μπορούν να κολυμπήσουν κάτω από την επιφάνεια, να δουν, αλλά και να εντοπίσουν μυρωδιές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βίδρες γεύονται τις οσμές. Συγκεκριμένα, απελευθερώνουν φυσαλίδες και στη συνέχεια τις τραβούν στο στόμα. Μέσα στη φυσαλίδα εγκλωβίζεται η εκάστοτε μυρωδιά και έτσι μπορεί να τη γευτούν και επεξεργαστούν.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αναζητήσεις σε λίμνες, ποτάμια ή βάλτους, ειδικά όταν δεν αναζητείται ένα ζωντανό άτομο, αλλά κάποιος που πέθανε πρόσφατα ή πριν από καιρό. Σύμφωνα με τον Hadsell, τα ανθρώπινα σώματα απελευθερώνουν πάνω από 500 οργανικές ενώσεις, οπότε η μυρωδιά τους δεν εξαφανίζεται ποτέ, ειδικά όταν κάποιος είναι νεκρός.

Μέχρι στιγμής, τα πρώτα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι ενθαρρυντικά, με τον Σπλας να καταγράφει επιτυχίες. Ο εκπαιδευτής ανέφερε ότι κάθε φορά που το ζώο εντοπίζει κάτι, ανεβαίνει στην επιφάνεια και τραβάει τη μάσκα του, δίνοντας σήμα ότι βρήκε κάτι.

Ωστόσο, η εκπαίδευση γίνεται μόνο σε πισίνες, δηλαδή σε ελεγχόμενο περιβάλλον και όχι στη φύση, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται όλοι οι παράγοντες υπόψιν. Παραδείγματος χάριν, στους βάλτους της Φλόριντας των ΗΠΑ υπάρχουν κροκόδειλοι που λατρεύουν να κυνηγούν ενυδρίδες.

Φυσικά, οι θηρευτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά σε αντίθεση με τα σκυλιά, οι βίδρες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν σε φυσικούς κινδύνους. Έτσι, πέρα από επιτυχημένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα χρειάζεται και να παρθούν μέτρα προστασίας, όπως σόναρ, προστατευτικά σχοινιά κτλ., προκειμένου το εγχείρημα να είναι επιτυχημένο.