Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας εν ενεργεία αστυνομικός κλέβει τα εσώρουχα μιας γυναίκας ενώ πραγματοποιεί έρευνα στο σπίτι της στην Αγγλία.

Ο αστυνομικός, της Αστυνομίας του Hertfordshire, Μάρτσιν Ζιελίνσκι, 27 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών αφού παραδέχτηκε ότι έκλεψε τα εσώρουχα της γυναίκας από την κατοικία της στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τον αστυνομικό να ψάχνει τα προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, προτού εστιάσει σε μια συρταριέρα.

Έπειτα, παίρνει τα εσώρουχά της από το δεύτερο συρτάρι και τα βάζει στην πίσω τσέπη του παντελονιού του προτού φύγει από το υπνοδωμάτιο.

Ο Ζιελίνσκι, από το Shefford του Bedfordshire, καταδικάστηκε από το ίδιο του το Σώμα, το οποίο δήλωσε ότι η συμπεριφορά του συνιστά «θεμελιώδη προδοσία της εμπιστοσύνης του κοινού».

Παραδέχτηκε μια κατηγορία για κλοπή και μία για διεφθαρμένη/ακατάλληλη άσκηση αστυνομικών εξουσιών και προνομίων κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο τη Δευτέρα 4 Αυγούστου.

Μια γυναίκα που ζούσε στη διεύθυνση είχε συλληφθεί για άσχετη υπόθεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

Ο Ζιελίνσκι παραιτήθηκε από το Σώμα ενώ βρισκόταν υπό έρευνα, τον Νοέμβριο του 2024.

Η Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας του Hertfordshire, Τζένα Τέλφερ, δήλωσε:

«Ο Ζιελίνσκι απογοήτευσε το κοινό του Hertfordshire, την αστυνομία συνολικά και τους πρώην συναδέλφους του, οι οποίοι ενεργούν με επαγγελματισμό και ακεραιότητα. Η εγκληματική του συμπεριφορά βλάπτει τη φήμη της αστυνόμευσης και συνιστά θεμελιώδη προδοσία του κοινού και των αξιών για τις οποίες στέκεται η αστυνομική υπηρεσία.»