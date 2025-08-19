Ο Σωτήρης Νίνης στα 35 του χρόνια αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

O άλλοτε παίκτης της Κηφισιάς έκανε μία εξομολόγηση on camera, αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί.

Ανελυσε το πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τις διακυμάνσεις που είχε η καριέρα του και τα όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Ο ίδιος ξεκίνησε από τις ακαδημίες των Πρασίνων και στη συνέχεια έπαιξε στην Ιταλία και την Πάρμα. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από Βέλγιο και Ισραήλ γύρισε ξανά στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στον Βόλο. Ακολούθησε ο ΠΑΣ Γιάννινα το 2023 και ύστερα από μία σεζόν πήρε μεταγραφή για την Κηφισιά, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.

Κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής του πορείας ήταν το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό το 2010.