Η Ελβετία φημίζεται για τις παραμυθένιες πόλεις της που συνδυάζουν μεσαιωνική αρχιτεκτονική, λίμνες και θέα στις Άλπεις. Και μπορεί ως προορισμός να είναι ακριβός, όμως, σίγουρα είναι από τις χώρες που αξίζει κάποια στιγμή στη ζωή σου να επισκεφτείς.

Ανάμεσα στις πόλεις της Ελβετίας που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, είναι η Ζυρίχη, η μεγαλύτερη της χώρας. Χτισμένη ανάμεσα στις δύο όχθες του ποταμού Λίματ με φόντο τις επιβλητικές Άλπεις, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει με τη γραφικότητά της. Η Ζυρίχη συνδυάζει λιθόστρωτα δρομάκια, παμπάλαιους οίκους ωρολογοποιίας και «ναούς» της ελβετικής σοκολατοποιίας.

Αξίζει να περπατήσει κανείς στην Παλιά Πόλη με τα αρχοντικά κτίρια και τους επιβλητικούς καθεδρικούς ναούς και τα γραφικά καφέ. Ακόμη, να επισκεφθεί το μουσείο Rietberg, το Landesmuseum, το Εθνικό Μουσείο της Ελβετίας, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας, και την γκαλερί τέχνης Kunsthaus, που στεγάζει μια από τις σημαντικότερες συλλογές της Ελβετίας και της Ευρώπης.

Ο ναός Grossmünster χρονολογείται από το 1100 και αποτελεί ορόσημο της πόλης με τα δίδυμα καμπαναριά του. Το Μουσείο Ρολογιών Ζυρίχης Beyer ξεδιπλώνει την ιστορία των ρολογιών από το 1.400 π.Χ. ως σήμερα και φιλοξενεί αρχαίες κλεψύδρες, ρολόγια τσέπης, εκκρεμή, επιτραπέζια και εξαιρετικά σπάνια κι εύθραυστα ρολόγια quartz. Στα must της επίσκεψης στη Ζυρίχη είναι μία βόλτα με πλοιάριο στα νερά της λίμνης. Στην όχθη της βρίσκεται και ο Κινέζικος Κήπος, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής κήπων με μια λιμνούλα στο κέντρο και ένα μικρό παλάτι.

