Απάντηση στο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας αρνούνται στις γυναίκες τη διακοπή κύησης, έδωσε η Ματίνα Παγώνη τονίζοντας πως «μόνο η γυναίκα αποφασίζει».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος Ευτυχία Σουφλέρη δήλωσε πως κατά την έρευνά της διαπίστωσε πως 46 δημόσια νοσοκομεία αρνούνται τη διακοπή κύησης, 27 ανταποκρίνονται θετικά ενώ το ιατρικό προσωπικό σε άλλα επτά ιδρύματα δεν ήταν σίγουρο για την απάντησή του.

Σχολιάζοντας η κ. Παγώνη από την πλευρά της είπε πως από το 1986 υπάρχει νόμος του κράτους για τις αμβλώσεις και ανάλογα με την επιθυμία της κάθε γυναίκας, αυτόν πρέπει να ακολουθήσουν οι γιατροί. «Η γυναίκα αποφασίζει», τόνισε επίσης.

Αναφερόμενη στο ρεπορτάζ είπε πως αυτό που διαπίστωσε είναι ότι το πρόβλημα υπάρχει στα νοσοκομεία της επαρχίας, και κάλεσε τους γιατρούς σε περίπτωση που φοβούνται για κάποια επιπλοκή να συστήνουν τις γυναίκες σε άλλους συναδέλφους τους.

«Αν για λόγους ιατρικούς, και όχι ηθικούς, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην άμβλωση θα πρέπει να στέλνουν τη γυναίκα σε άλλον συνάδελφό τους», είπε συγκεκριμένα.