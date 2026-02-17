Για δεκαετίες, μια από τις πιο εύπορες και μυστικοπαθείς κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών κατάφερνε να παραμένει αόρατη στον ψηφιακό κόσμο. Η γειτονιά North Oaks στη Μινεσότα, ή αλλιώς γειτονιά των υπερπλουσίων είχε τη μοναδική –και ιδιότυπη– διάκριση να μην εμφανίζεται στο Google Maps. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, όταν ένας influencer αποφάσισε να «σπάσει» την ψηφιακή μυστικότητα που τη συνόδευε.

Ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, Κρις Παρ, έγινε viral, όταν χρησιμοποίησε drone για να χαρτογραφήσει την περιοχή από αέρος και να ανεβάσει το υλικό στο YouTube. Όπως δήλωσε στην Daily Mail, το πραγματικό μυστήριο γύρω από το North Oaks αρχίζει μόλις κάποιος αρχίσει να μαθαίνει πώς λειτουργεί αυτή η κοινότητα. Το βίντεό του αποκαλύπτει εκτεταμένες σειρές από τεράστιες, πολυτελείς κατοικίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, άψογα καθαρισμένους δρόμους και πινακίδες «απαγορεύεται η διέλευση» τοποθετημένες σε κάθε είσοδο.

Η ψηφιακή αφάνεια της περιοχής προκαλεί εντύπωση, καθώς το North Oaks συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας. Δεκάδες επαύλεις αξίας άνω των 800.000 δολαρίων εμφανίζονται σε πλατφόρμες αγοραπωλησίας ακινήτων, όπως το Zillow. Μόνο πέρυσι, μια κατοικία πέντε υπνοδωματίων και επτά μπάνιων στην οδό Evergreen Road βγήκε προς πώληση για σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Παρά τη φήμη ότι εκεί ζουν πολλοί ανώτατοι διευθυντές εταιρειών της Μινεσότα, ο Παρ σημειώνει πως «πολλοί κάτοικοι της πολιτείας δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η γειτονιά».

Οι κάτοικοι φροντίζουν να διατηρούν την ιδιωτικότητα με εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, όπως αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας και κάμερες που καταγράφουν κάθε όχημα που εισέρχεται ή εξέρχεται. Αν και το North Oaks δεν είναι τυπικά κλειστή κοινότητα, οι κατασκευαστές μετέφεραν νομικά τα όρια των ιδιοκτησιών ώστε να περιλαμβάνουν και τους δρόμους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δημόσιοι δρόμοι εντός της περιοχής.

Το 2008, το συμβούλιο του North Oaks έφτασε στο σημείο να απειλήσει την Google με αγωγή, όταν διαπίστωσε ότι η περιοχή εμφανιζόταν στο Street View. Σύμφωνα με το CBC, οι Αρχές προειδοποίησαν ότι θα κατηγορούσαν την εταιρεία για παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας αν δεν αφαιρούσε άμεσα τις εικόνες. Η Google τελικά υπαναχώρησε, σε μια κίνηση που, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, αποτέλεσε πιθανότατα την πρώτη περίπτωση πόλης στις ΗΠΑ που ζήτησε να διαγραφεί από τον ψηφιακό χάρτη.

Παρά τη νομική αυτή νίκη, ο Παρ εντόπισε ένα «παραθυράκι»: ο εναέριος χώρος δεν ανήκει στην κοινότητα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Έχοντας εξασφαλίσει άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πέταξε το drone του πάνω από τη χιονισμένη περιοχή, παραμένοντας εντός οπτικής επαφής. Για να αποφύγει τα συστήματα ελέγχου στο έδαφος, ανήρτησε αγγελία στο Craigslist, ζητώντας πρόσκληση από κάτοικο, την οποία εξασφάλισε έναντι 10 δολαρίων για είσοδο σε πάρκο.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Κατοικιών του North Oaks να εξετάζει νομικές ενέργειες. Ο ίδιος, πάντως, υπερασπίστηκε την πράξη του, δηλώνοντας ότι οι χάρτες αποτελούν δημόσια υποδομή και πως ένας ελλιπής χάρτης είναι κάτι «κακό για την ανθρωπότητα». Λίγες ημέρες αργότερα, οι εικόνες του αφαιρέθηκαν από την Google, γεγονός που τον ώθησε να ανεβάσει νέο υλικό, επαναφέροντας τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τη δημόσια πληροφορία.