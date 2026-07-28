Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο ηλικιωμένος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο 80χρονος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι, από τον γιο του, ο οποίος τον αναζητούσε επί ώρες και ανησύχησε επειδή δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις.

Όταν ο γιος του πήγε στο σπίτι, εντόπισε τον πατέρα του αναίσθητο στο κρεβάτι και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Αρχικά, οι συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου δεν είχαν αποσαφηνιστεί, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης άλλαξαν πλήρως την εικόνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος στραγγαλίστηκε και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες τον έπνιξαν με μαξιλάρι.

Μετά τα νέα δεδομένα, η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως δολοφονία.

Στο μικροσκόπιο κάμερες και χρόνος θανάτου

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν στον ακριβή χρόνο θανάτου του 80χρονου, όπως αυτός προσδιορίστηκε από τον ιατροδικαστή.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις γύρω από την πολυκατοικία και το σπίτι του ηλικιωμένου.

Στόχος των ερευνών είναι να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να αποσαφηνιστεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.