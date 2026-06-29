Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τα τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για το χάος που επικράτησε και τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ελπίδα», τον Ιανουάριο του 2022.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας έκρινε ένοχους τους τρεις κατηγορούμενους για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με αναστολή.

Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, η εταιρεία, που είχε την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του δρόμου, υποχρεώθηκε από το Υπουργείο να αποζημιώσει τους πολίτες και δεν το έκανε με δική της πρωτοβουλία.

Με την απόφασή του το δικαστήριο έκρινε αθώους τους άλλους τρεις κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδώλιο, στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» και της «Αττικής Οδού». Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή τεσσάρων κατηγορουμένων.

Τέλος, το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχαίας αρμόδιο για την Αττική Οδό.