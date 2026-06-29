Ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας έστειλαν οι δικαστικές αρχές της Αμαλιάδας, δείχνοντας τον δρόμο προς τη φυλακή σε έναν εν ενεργεία αστυνομικό που υπηρετούσε σε τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου του αλλά και του ίδιου τους του παιδιού.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται από το 2022, όταν το θύμα, που είναι επίσης αστυνομικός, βρήκε το θάρρος και τη δύναμη να απευθυνθεί στις αρχές και κατήγγειλε τον άνδρα της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», η δίκη πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας, με το δικαστήριο να αποφασίζει την ενοχή του ένστολου, συντασσόμενο πλήρως με την πρόταση του Εισαγγελέα, για μια σειρά αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα και ενώπιον ανήλικου μέλους και εναντίον μέλους ανίκανου να αντισταθεί.

Στην πολυσέλιδή της καταγγελία, που οδήγησε τον αστυνομικό στο εδώλιο του κατηγορούμενου, το θύμα, που υπηρετούσε επίσης σε υπηρεσία της Δ.Α. Ηλείας, παρέθεσε δεκάδες περιστατικά κακοποίησης στη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, καθώς και όταν βρίσκονταν σε διάσταση, και κυρίως το 2021 και το 2022. Στη μήνυσή της, το θύμα κατήγγειλε ότι την χτύπησε ακόμα και όταν ήταν έγκυος και πως ασκούσε βία στην ίδια και τον ανήλικο γιο τους, κάτι που την οδήγησε στο να χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο για να διαφυλάξει την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η καταγγέλλουσα, οι απειλές κατά της ζωής της, η εξύβριση και το ταπείνωμα, είχαν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ σε βάρος της ασκούνταν σωματική, λεκτική και σωματική βία, με την ίδια να πηγαίνει μέχρι και σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου τα παραπάνω αδικήματα τελέστηκαν μπροστά σε συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία κατέθεσαν και ως μάρτυρες στο δικαστήριο.

Σε κάποια από τα περιστατικά βίας, τον Νοέμβριο και τον Ιούλιο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022, ο κατηγορούμενος χτύπησε στο πρόσωπο το θύμα και την χαστούκισε επανειλημμένα, ενώ έφθασε στο σημείο να απειλήσει ακόμα και τον ανήλικο γιο του, για ασήμαντη αφορμή, με φράσεις όπως «θα σου κόψω τα αυτιά» και «θα σε γδάρω ζωντανό», προκαλώντας έτσι τρόμο και ανησυχία.

Επίσης, συχνές ήταν και οι απειλές εναντίον της συζύγου του, με φράσεις όπως «θα σε τελειώσω» και «θα το πληρώσεις πολύ ακριβά που μου έκανες ασφαλιστικά μέτρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή πενταετούς φυλάκισης στην οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, να μην έχει αναστολή και να είναι άμεσα εκτιτέα, με τον ίδιο ωστόσο να μην παρουσιάζεται στη δίκη και εν συνεχεία στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να θεωρείται φυγόποινος, μέχρι να συλληφθεί.