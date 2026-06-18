Στο Εφετείο της Λουκάρεως βρίσκεται από το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης.

​Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο.

​Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα, με σκοπό να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση και η αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.