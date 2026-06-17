Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή στο Εφετείο βρίσκεται ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με αναστολή, για δύο πράξεις βιασμού.

Και αυτό γιατί το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανηλίκων.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης για αύριο, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του ηθοποιού και σκηνοθέτη να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος/ψυχίατρος), ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των νεαρών που με τις καταγγελίες τους τον οδήγησαν στο εδώλιο.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνει δεκτό το αίτημα, ζητώντας, ωστόσο, την αναβολή της δίκης.

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία, χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση, προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός, η οποία, επιπλέον, ζήτησε να πραγματοποιηθεί κοινωνική έρευνα στα φερόμενα ως θύματα από το τμήμα επιμελητών κοινωνικής αρωγής.

Οι νομικοί παραστάτες των καταγγελλόντων, από την πλευρά τους, τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος, αλλά ζήτησαν τη διακοπή και όχι την αναβολή της δίκης.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρωτόδικα, καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο 17χρονων, ενώ αθωώθηκε για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου.

Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όταν η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε έφεση, κρίνοντας πως στον κατηγορούμενο έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή, αλλά και να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση βιασμού του 16χρονου για την οποία αθωώθηκε.

Έφεση την οποία σήμερα το Δικαστήριο έκανε δεκτή.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, πάντως, από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως είναι θύμα σκευωρίας.

Στο πλευρό του και σήμερα ήταν ο αδελφός του, η Ελένη Κούρκουλα και ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

Στη δικαστική αίθουσα, εκτός από τους τρεις καταγγέλλοντες, βρέθηκε και η σύζυγος του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, ηθοποιός Αριάν Λαμπέντ.