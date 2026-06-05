Η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του, αυτοκτόνησε χθες βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η γυναίκα ήταν προσωρινά κρατούμενη στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε κρεμασμένη στο μπάνιο, έχοντας χρησιμοποιήσει ένα σεντόνι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη άφησε σημείωμα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το ΑΤ Κορυδαλλού.

Σημειώνεται πως σε δηλώσεις της τον Αύγουστο του 2025 από τη φυλακή, η 43χρονη επέμενε στην αθωότητά της και ότι δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στη δολοφονία, την ευθύνη της οποίας είχε αναλάβει ο 35χρονος νυν σύντροφός της. «Αναμένω και τις τελευταίες απομαγνητοφωνήσεις για να δουν όλοι την ξεκάθαρη μη εμπλοκή μου και την τόσο άδικη κράτησή μου. Ήδη τα στοιχεία που βγαίνουν επιβεβαιώνουν αυτό που εξαρχής έλεγα. Ουδεμία σχέση, ουδεμία εμπλοκή είχα με το έγκλημα», δήλωνε.

Έναν μήνα πριν, ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά από μαραθώνια διαδικασία, είχαν «δείξει» τον δρόμο για τη φυλακή στον 35χρονο εκτελεστή του Πολωνού καθηγητή, τους τρεις φερόμενους ως συνεργούς, αλλά και την πρώην σύζυγο, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους. Η 43χρονη είχε δηλώσει αθώα, αρνούμενη το ρόλο του ηθικού αυτουργού που της αποδίδουν οι Αρχές, ενώ φέρεται να εμφανίστηκε, ενώπιον της ανακρίτριας, «συντετριμμένη και σοκαρισμένη» από το γεγονός ότι ο σύντροφος της ομολόγησε τη δολοφονία.

Μάλιστα, φέρεται να επέμεινε στην απολογία της πως δεν είχε κανένα έννομο συμφέρον από τη δολοφονία, καθώς ο πρώην σύζυγος τους στήριζε την ίδια και τα παιδιά τους οικονομικά.

Ο 35χρονος σύντροφος της, ο οποίος έχει ομολογήσει πως ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε εκτός «κάδρου» την 43χρονη αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για το έγκλημα. «Το έκανα για να λυτρώσω την οικογένεια μου» φέρεται να είπε στην ανακρίτρια στην οποία δήλωσε μετανιωμένος, ενώ κλαίγοντας, κατέρρευσε ζητώντας συγγνώμη.