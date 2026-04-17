Την άκρη του νήματος που θα αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου μιας 17χρονης κοπέλας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/04/2026) στη διώρυγα του Ισθμού, προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικές Αρχές.

Το 17χρονο κορίτσι ήταν κόρη γνωστού γιατρού στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της γύρω στις 19:50 το απόγευμα της Πέμπτης, με σκοπό να μεταβεί σε φροντιστήριο στην περιοχή στο Μαρούσι. Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ για περίπου τέσσερις ώρες δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Οι γονείς της, ανήσυχοι για την εξαφάνισή της, απευθύνθηκαν στην αστυνομία περίπου 4,5 ώρες αργότερα. Όπως φέρεται να ανέφεραν, η 17χρονη βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές.

Η κοπέλα, που επρόκειτο να κλείσει τα 18 της χρόνια σε λίγες ημέρες, είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, ενώ παραμένει ασαφές αν αποχώρησε από την οικία της στη Φιλοθέη πεζή ή με κάποιο μεταφορικό μέσο, όπως ταξί.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πληροφορίες που κάνουν λόγο για σημείωμα που φέρεται να άφησε, στο οποίο υπήρχαν υπαινιγμοί ότι ίσως σκόπευε να βλάψει τον εαυτό της.

Σε ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, κοντά στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή της, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά και το περιεχόμενο του κινητού της τηλεφώνου αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.