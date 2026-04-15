Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχή του Κιλκίς, με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης μεταναστών.



Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να οδηγεί όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, τους οποίους σκόπευε να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το κέρδος, καθώς λάμβανε χρηματική αμοιβή για τις υπηρεσίες του.

Η επιχείρηση δεν ήταν αναίμακτη, καθώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ένας από τους δύο μετανάστες επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε κατά τη σύλληψή του.



Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του 66χρονου διακινητή ως αποδεικτικό στοιχείο της παράνομης δράσης του, σύμφωνα με το Voria.gr