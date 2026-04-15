Μια αποκαλυπτική μαρτυρία παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Μια γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρέη ύψους 3.163.000 ευρώ, καταγγέλλει ως υπαίτιους τον γιο μιας πολύ γνωστής τραγουδίστριας και ένα πρόσωπο από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η γυναίκα περιγράφει πώς η εμπιστοσύνη της μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν δέχθηκε να υπογράψει έγγραφα που δεν της δόθηκαν ποτέ σε αντίγραφα, με την υπόσχεση μιας οικονομικής βοήθειας που είχε ανάγκη λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας.

Η παγίδα με τους κωδικούς και η εικονική επιχείρηση

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως οι εμπλεκόμενοι απέκτησαν πρόσβαση στους προσωπικούς της κωδικούς, εμφανίζοντάς την ως ιδιοκτήτρια επιχειρήσεων σε περιοχές όπως η Βέροια, τις οποίες η ίδια δεν είχε επισκεφθεί ποτέ.

«Έχω μπλέξει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραν τον κωδικό μου και με χρεώνουν. Υπέγραψα έγγραφα χωρίς να έχω αντίγραφα. Επειδή δεν ξέρω πολλά γράμματα με παγίδευσαν. Εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική μου κατάσταση που δεν ήταν καλή και εγώ τους εμπιστεύτηκα. Έκανα ένα τραγικό λάθος που έβαλα την υπογραφή μου, την έκλεψαν και τη δημιούργησαν όπως ήθελαν αυτοί. Τώρα είμαι οικονομικός εγκληματίας του κράτους μου. Που εγώ δεν έτρωγα για να πληρώσω τη ΔΕΗ και το ενοίκιό μου»

Ο λογαριασμός των 3 εκατομμυρίων και η απόγνωση

Η τραγωδία για την ίδια αποκαλύφθηκε στη ΔΟΥ Καλαμαριάς, όπου ενημερώθηκε επίσημα για το αστρονομικό ποσό που εμφανίζεται στο όνομά της. Η γυναίκα, που φροντίζει τον σύζυγό της ο οποίος πάσχει από άνοια και σχιζοφρένεια, ενώ και η ίδια αντιμετωπίζει αυτοάνοσο νόσημα, περιγράφει τη στιγμή της αποκάλυψης:

«Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δηλαδή κάποιοι έχουνε πάρει τον κωδικό μου και με χρεώνουνε χρέη ύψους 3.163.000. Εγώ είμαι μια φτωχιά, μια φτωχιά καθαρίστρια. Πηγαίνω σε μαγαζιά, σε καταστήματα, γραφεία, σπίτια, τα πάντα. Είχα πάει στον κύριο … στο … του ως καθαρίστρια, που είναι ο γιος της κυρίας …

Επειδή είχα κάποιες οικονομικές δυσκολίες με θέματα υγείας, σοβαρά θέματα, “Ναι, θα υπογράψεις” λέει “εδώ”, λέει “κάτι που θα σου δώσουμε, θα σε κάνουμε” λέει “συνέταιρο”. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα έγγραφα, λέω “Δεν πρέπει” λέω “να έχω και εγώ” λέω “ένα αντίγραφο;”. “Όχι, όχι” λέει “δεν χρειάζεται” λέει “θα τα έχει” λέει “ο λογιστής μου και ο δικηγόρος μου”»

Παρά τις προσπάθειές της να ζητήσει εξηγήσεις, οι απαντήσεις που λαμβάνει παραμένουν αόριστες, την ώρα που οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων.

«Λέω “τι είναι πάλι αυτά που με χρεώσατε;”. “Μην ανησυχείς” λέει “Αννίτα, θα τα φτιάξουν” λέει “τα παιδιά”. Δεν ξέρω ποια παιδιά ήταν αυτά. Και αυτή τη στιγμή είμαι χρεωμένη 3 εκατομμύρια. Όταν το είδα, δηλαδή… μου ήρθε στο κεφάλι μου, δεν ξέρω πού έχω μπλέξει»