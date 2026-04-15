Μία 14χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με έντονη αδιαθεσία λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης όταν η 14χρονη μαζί με 15χρονη φίλη της αγόρασαν μπουκάλι βότκας από μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Οι δύο ανήλικες άρχισαν να καταναλώνουν το αλκοολούχο ποτό, μέχρι που η 14χρονη άρχισε να ζαλίζεται και να νιώθει ότι θα χάσει τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 14χρονη στο «Αγλαΐα Κυριακού» για περίθαλψη και εξετάσεις.

Αστυνομικοί του ΑΤ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης προχώρησαν στη σύλληψη της 58χρονης ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.