Στα χέρια της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης βρίσκονται δύο άτομα ηλικίας 28 και 19 ετών καθώς εκβίαζαν 19χρονο και όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να τον κλέψουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα δύο άτομα καταγγέλθηκαν ότι προσέγγισαν τον νεαρό με το πρόσχημα οφειλής, απαιτώντας χρηματικά ποσά (100 και 200 ευρώ)

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αστυνομικοί ομάδας “Ζ”, μεσημεριανές ώρες χθες (14-04-2026), εντόπισαν στην περιοχή κέντρου πόλης και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς ηλικίας 28 και 19 ετών, διότι, με το πρόσχημα οφειλής, εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά και όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τη ζακέτα του παθόντα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».