Με «βομβαρδισμένο» τοπίο μοιάζει το συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας καθώς άγνωστοι το διέρρηξαν, το λεηλάτησαν και βανδάλισαν κλέβοντας χρήματα και υπολογιστές, ενώ προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό του σχολείου, που ήταν κλειστό κατά τις διακοπές του Πάσχα.

Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του συγκροτήματος αλλά και το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή (πληροφορίες αναφέρονται σε μετρητά ύψους 8.000 ευρώ).

Κλοπιμαία από την αίθουσα των καθηγητών είναι συνολικά έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς, έσπασαν τζάμια και πόρτες, πέταξαν μπογιές σε τοίχους κι έγραψαν συνθήματα και πριν τραπούν σε φυγή, άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες του σχολείου που προστέθηκε στην εικόνα βομβαρδισμού.

«Πρωτοφανές περιστατικό – Τα παιδιά είναι ανήσυχα»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ανέφερε το περιστατικό και η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σταυρούλα Παφίλη – Θειοπούλου, μίλησε στο ΕΡΤnews την Τετάρτη 15/4 περιγράφοντας την αποκαρδιωτική εικόνα σε κάθε σημείο του σχολείου αλλά ειδικά στο ισόγειο.

«Υπάρχουν σπασμένες πόρτες και ντουλάπια, σκόνη από πυροσβεστήρες σε όλο το σχολείο που δυσχεραίνει την αποκατάσταση, πεταμένα έγγραφα από τα συρτάρια. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε.

Καθηγητές έδωσαν την πληροφορία ότι οι δράστες πιθανότατα μπήκαν από πόρτα πολλαπλών χρήσεων που συνδέει το υπόλοιπο σχολείο. «Ο Δήμος Γλυφάδας διαβεβαίωσε ότι θα στείλει όλα τα συνεργεία για καθαρισμό και αποκατάσταση κι αυτό μας ενδιαφέρει, όπως επίσης να ληφθούν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει ένας συναγερμός, καλύτερη φύλαξη ή μία πόρτα ασφαλείας», επεσήμανε η πρόεδρος του Συλλόγου.

«Τα παιδιά προφανώς είναι ανήσυχα γιατί είδαν το σχολείο τους κατεστραμμένο,» τόνισε.

Από τον Δήμο Γλυφάδας αναφέρθηκε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ακόμη κι αν πρόκειται για ανήλικους.