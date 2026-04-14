Έναν απίστευτο διαρρήκτη κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο δράστης πήδηξε από ύψος 2,5 μέτρων στην προσπάθεια να διαφύγει και έσπασε κατά λάθος το μαγαζί που θα λήστευε, από το οποίο τελικά δεν πήρε κάτι.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα και με σχετικό βίντεο που πρόβαλε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σε καφεκοπτείο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά την Ανάσταση, ο επίδοξος διαρρήκτης σκαρφάλωσε από την τζαμαρία και μπήκε στο κατάστημα. Ωστόσο, έγινε γρήγορα αντιληπτός από μια γειτόνισσα που του φώναξε και αναγκάστηκε να πηδήξει από ύψος τουλάχιστον 2,5 μέτρων για να διαφύγει.

Τότε, όμως, έσπασε την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος, ενώ μάτωσε και το χέρι του.

Τελικά, διέφυγε από το σημείο, χωρίς να κλέψει κάτι από το μαγαζί, αλλά προκαλώντας σημαντικές φθορές.

