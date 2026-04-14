Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας (13/4) όταν 26χρονη κατήγγειλε πως τρεις άντρες διέρρηξαν το σπίτι της στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, διέμεναν παράνομα σε αυτό και αφαίρεσαν έπιπλα και αντικείμενα.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΘ

«Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (13-04-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαποί 22 και 49 χρονών, καθώς από κοινού με 32χρονο συνεργό τους, το χρονικό διάστημα 12/13-04-2026 διέρρηξαν και διέμεναν παράνομα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Τούμπας ιδιοκτησίας 26χρονης ημεδαπής, όπου προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν από εντός διάφορα έπιπλα και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια κάλεσε την αστυνομία και πριν την άφιξη των αστυνομικών ο 32χρονος τράπηκε σε φυγή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας».