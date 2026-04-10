«Λαβράκι» έβγαλε ο αστυνομικός έλεγχος που έγινε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στους επιβάτες ενός SUV επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 29χρονο οδηγό οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα στιλέτο, περίπου 0.9 γρ. ακατέργαστης κάνναβης κι ένα αβολίδωτο φυσίγγι. Στην κατοχή της 26χρονης συνοδηγού, που είναι εγγονή ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, εντοπίστηκαν κάτι περισσότερο από 3 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο.

Οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Συντάγματος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.





