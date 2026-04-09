Ένα 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε, γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Μ. Τετάρτης, να είναι μόνο του, κλαμένο και σε κατάσταση σύγχυσης, εντός αστικού λεωφορείου στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Όταν οι άλλοι επιβάτες ρώτησαν την ανήλικη τι συμβαίνει, το κορίτσι έδειχνε να τα έχει χαμένα και άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ.. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο, ενημέρωσαν τον εισαγγελέα και πήγαν με εντολή του την 12χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για περίθαλψη και εξετάσεις. Το κοριτσάκι είπε στους αστυνομικούς ότι αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, πηδώντας μάλιστα από το μπαλκόνι, επειδή η μητέρα της τη χτύπησε στο πρόσωπο και την προηγούμενη ημέρα την είχε χτυπήσει και ο πατέρας της τραυματίζοντάς την ελαφρά στο μάτι.

Με εντολή εισαγγελέα το παιδί μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, ενώ η μητέρα της (51 ετών με καταγωγή από τη Ρωσία) συνελήφθη για τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο πατέρας της (59 ετών Έλληνας) αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου, για τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 51χρονη μητέρα του κοριτσιού σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για να της ασκηθεί ποινική δίωξη.