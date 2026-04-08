Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του 15χρονου Χριστόφορου, που έχασε τη ζωή του ύστερα από συμμετοχή σε επικίνδυνο διαδικτυακό challenge. Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», περιγράφει με δραματικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες του παιδιού του και στέλνει μήνυμα αγωνίας προς όλους τους γονείς.

Όπως αναφέρει, μέσα σε περίπου 50 ημέρες ο έφηβος άλλαξε εντελώς συμπεριφορά: «Από ένα παιδί χαρούμενο και γεμάτο ζωή, έγινε σαν ρομπότ», λέει χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του παρατήρησαν ότι περνούσε ατελείωτες ώρες απομονωμένος στο δωμάτιό του, απομακρυνόταν από την οικογένεια και βυθιζόταν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.

Μέσα από διαδικτυακές επαφές, ο 15χρονος ήρθε σε επικοινωνία με άτομα που προσποιούνταν συνομηλίκους του. «Του έλεγαν ότι είναι 12, 13, 14 ετών και του παίζανε τον φίλο», περιγράφει ο πατέρας.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ψεύτικα προφίλ που τον οδήγησαν σε ιδιωτικά chat και τον παγίδευσαν σε έναν σκοτεινό κύκλο χειραγώγησης και ψυχολογικής πίεσης. Αρχικά, τα challenges έμοιαζαν αθώα, όμως γρήγορα έγιναν όλο και πιο ακραία.

«Του ζητούσαν πράγματα όπως να φάει πολύ γρήγορα ή να κάνει περίεργες δοκιμασίες. Μετά άρχισαν τα πιο δύσκολα», λέει ο πατέρας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι εντολές εξελίχθηκαν σε πραγματικό ψυχολογικό βασανισμό όπως το να μένει ξύπνιος όλη νύχτα, να μην ξαπλώνει και να ακολουθεί συνεχώς εντολές για να «παραμείνει στην ομάδα».

«Ήταν 50 μέρες βασανισμός. Του έλεγαν ότι αν δεν κάνει ό,τι του ζητούν, δεν θα τον αφήσουν ήσυχο ούτε εκείνον ούτε την οικογένειά του», αναφέρει. Το τελευταίο και πιο επικίνδυνο στάδιο ήταν το λεγόμενο blackout challenge, ένα challenge που καλεί τους συμμετέχοντες να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους για λίγα δευτερόλεπτα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι γονείς του βρήκαν τον 15χρονο αναίσθητο στο δωμάτιό του.

«Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, το παιδί μου θα ζούσε», λέει ο πατέρας, απευθύνοντας έκκληση:

«Να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγκαλιάζετε και να τα κρατάτε μακριά από επικίνδυνες σελίδες»

Ο πατέρας επισημαίνει ότι τα παιδιά συχνά πιστεύουν πως οι διαδικτυακοί τους φίλοι είναι πραγματικοί, όμως αυτό δεν ισχύει πάντα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε δημοφιλή παιχνίδια όπως το Minecraft και το Fortnite, όπου ανήλικοι έρχονται σε επαφή με αγνώστους.

Όπως αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο του Χριστόφορου, τα άτομα που επικοινωνούσαν μαζί του χρησιμοποιούσαν το ίδιο IP address, γεγονός που δείχνει ότι επρόκειτο πιθανότατα για οργανωμένη διαδικτυακή παγίδα.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, δεν εντοπίστηκαν οι υπεύθυνοι, καθώς οι δράστες κρύβονταν πίσω από ανώνυμα προφίλ και εργαλεία του dark web.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία: ένας στους τρεις εφήβους στην Ελλάδα έχει δεχθεί κάποια μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δεν μιλά ποτέ σε κανέναν.

Η τραγική ιστορία του 15χρονου αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο και της ανάγκης για συνεχή ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.