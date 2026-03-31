Χειροπέδες σε έναν 27χρονο Παλαιστίνιο πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Πειραιά, μετά την καταγγελία μιας 54χρονης γυναίκας ότι επιχείρησε να τη βιάσει.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Δευτέρας 30/3 στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Άκρη Κονδύλη, όταν η γυναίκα έντρομη ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το τι βίωσε. Πρόκειται για 54χρονη εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ, η οποία ανέφερε ότι ένας μελαμψός άγνωστος σε αυτήν άνδρας, της επιτέθηκε με σεξουαλικά κίνητρα, την πέταξε κάτω, τη θώπευσε και επιχείρησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν αναζητήσεις στην περιοχή και εντόπισαν τον 27χρονο Παλαιστίνιο, τον οποίο αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το θύμα της επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και τον νόμο περί αλλοδαπών, καθώς δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη χώρα.