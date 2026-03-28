Δύο νεαροί ηλικίας 17 και 18 ετών, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, εκβιάζοντας, απειλώντας και χτυπώντας ανήλικα παιδιά. Οι καταγγελίες σε βάρος τους είναι πολυάριθμες, με τα θύματά τους να περιγράφουν μια καθημερινή ζωή γεμάτη τρόμο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 23 Μαρτίου, όταν ένας πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία του Χολαργού ότι ο 14χρονος γιος του είχε πέσει θύμα σκληρού εκβιασμού από τη συμμορία.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι, ο γιος μου πήγε στο δωμάτιο μόνος του και όταν άνοιξα ξαφνικά την πόρτα του έπεσαν 300 ευρώ από το πορτοφόλι του. Όταν τον ρώτησα τι έχει συμβεί, μου είπε ότι τον εκβιάζει ένας νεαρός και πρέπει να του τα δώσει γιατί τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό», ανέφερε ο πατέρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου, όταν ο 18χρονος πλησίασε τον 14χρονο καθώς έβγαινε από το σχολείο και του είπε ότι τον ψάχνουν για να τον χτυπήσουν. Στη συνέχεια απαίτησε 450 ευρώ για να τον αφήσουν ήσυχο.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο καθημερινός Γολγοθάς του 14χρονου, ο οποίος κατέβαλε πάνω από 10.000 ευρώ στους δύο νεαρούς εκβιαστές για να προστατευτεί.

«Από ένα σημείο και μετά του ζητούσαν όλο και περισσότερα χρήματα, ακόμη και 1.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον για ένα περιστατικό που είχε συμβεί. Βρήκαμε μηνύματα στο κινητό του όπου του έλεγαν ότι αν δεν τους φέρει τα χρήματα θα τα ζητήσουν από τους φίλους του, θα τον βουτήξουν και θα τον πάνε στο βουνό για να τον σκοτώσουν», δήλωσε η μητέρα του ανήλικου.

«Τον είχαν χτυπήσει, αλλά δεν μας είχε πει τι είχε συμβεί. Μας είπε ψέματα ότι είχε χτυπήσει μόνος του. Το παιδί είχε βγει βράδυ με μια παρέα και γύρισε χτυπημένο, χωρίς να μας πει τίποτα», πρόσθεσε η μητέρα.

Τέλος, τη δράση τους έβαλαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Παπάγου – Χολαργού, οι οποίοι συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα.