Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη, όπου ένας 45χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα που φιλοξενούσε μαθητριες, προκαλώντας πανικό. Το συμβάν έχει συγκλονίσει μαθητές, γονείς και πλήρωμα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ και έχει νοσηλευτεί δύο φορές για εθισμό, δήλωσε στο Λιμενικό:

«Είχα πιεί με κάποιους συναδέλφους μου στο σαλόνι και μετά γύρισα στην καμπίνα για ύπνο. Δεν θυμάμαι πώς βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι ήταν μαθητές και δεν τους πείραξα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαθητές τον χτύπησαν κατά την προσπάθειά τους να αμυνθούν.

Η μαρτυρία των μαθητών

Η εκδοχή των μαθητών, όμως, διαφέρει σημαντικά. Όπως περιέγραψε ένας από αυτούς στο MEGA:

«Ακούσαμε φωνές από τον διάδρομο και είδαμε κορίτσια από το σχολείο μας να τρέχουν. Μπροστά μας ήταν ένας γυμνός άνδρας στην καμπίνα τους. Κλείστηκε μέσα και μόλις τον είδε μια κοπέλα φώναξε “τι κάνεις;”. Μετά έτρεχε στους διαδρόμους, έπεσε κάτω και τον ακινητοποιήσαμε. Δεν τον χτυπήσαμε πολύ, απλώς αμυνθήκαμε».

Το πλήρωμα του πλοίου επενέβη άμεσα, του παρείχε ρούχα και τον περιορίσε σε ασφαλή χώρο μέχρι να παραληφθεί το πρωί από τις λιμενικές αρχές.

Ο 45χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι μαθητές δίνουν κατάθεση για το περιστατικό. Το Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες του συμβάντος.