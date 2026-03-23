Νέα στοιχεία και άγνωστες λεπτομέρειες από την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη το καλοκαίρι του 2002 έρχονται στο φως μέσα από το πέμπτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ με τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στιγμή που οδήγησε στην αρχή του τέλους για τη 17Ν, όταν βόμβα εξερράγη στα χέρια του Σάββα Ξηρού στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Το περιστατικό αρχικά φάνηκε τυχαίο, ωστόσο πολύ γρήγορα οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για υπόθεση τρομοκρατίας.

Ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενημερώθηκε αρχικά χωρίς να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως λίγη ώρα αργότερα, μετά τον εντοπισμό δεύτερης βόμβας με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στη δράση της 17Ν, κινητοποιήθηκε άμεσα. «Είναι 17, ξεκινάμε», ήταν το μήνυμα που σηματοδότησε την έναρξη μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ταυτοποίηση του Σάββα Ξηρού αποτέλεσε κομβικό σημείο. Μέσω άρσης απορρήτου και εγκληματολογικών στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να τον συνδέσουν με παλαιότερες ενέργειες της οργάνωσης, όπως η δολοφονία του Θάνου Περατικού. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους αξιωματικούς, καθώς για πρώτη φορά υπήρχε απτό στοιχείο που οδηγούσε σε μέλος της 17Ν.

Για πρώτη φορά προβλήθηκαν και βίντεο από τις γιάφκες της οργάνωσης, αποκαλύπτοντας οπλισμό, εκρηκτικά, περούκες και τη γνωστή σημαία της 17Ν. Οι εικόνες από το εσωτερικό των κρησφύγετων δίνουν μια πλήρη εικόνα της δομής και της δράσης της οργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Υποστηρίζει ότι η έκρηξη στον Πειραιά δεν ήταν απλό ατύχημα, ενώ δηλώνει αμετανόητος για τη δράση του, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να απαρνηθώ την ιστορία μου».

Ο Αλέξης Παπαχελάς ρωτάει μάλιστα τον Κουφοντίνα : «Ο Σάββας θα μπορούσε να μιλήσει. Πέρασε από το μυαλό σου ότι θα έπρεπε να τον τελειώσεις εκείνη την ημέρα;». Εκείνος απαντά: «Είναι μια κρίσιμη απόφαση. Ό,τι αποφασίσεις είναι σωστό και ταυτόχρονα είναι λάθος».

Παράλληλα, αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός άγνωστου προσώπου με ισχυρές διασυνδέσεις, το οποίο φέρεται να βοηθούσε την οργάνωση, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος του δικτύου της.

Η επιχείρηση που ακολούθησε οδήγησε σε ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, με τις αρχές να εντοπίζουν και τελικά να οδηγούν στη σύλληψη βασικών μελών. Ο ίδιος ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, δηλώνοντας «είμαι αυτός που ψάχνετε».