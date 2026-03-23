Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η πρεμιέρα της πολύκροτης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία για την 1η Απριλίου.

Η ακαταλληλότητα της αίθουσας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», η οποία διαμορφώθηκε με κόστος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση συγγενών και δικηγόρων, οι οποίοι κατήγγειλαν συνθήκες που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και υπονομεύουν την απονομή δικαιοσύνης.

Εξερχόμενος από το δικαστήριο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, έκανε λόγο για σκόπιμη επιλογή ενός χώρου που δεν μπορεί να υποστηρίξει το μέγεθος της δίκης.

«Η πολυδιαφημιζόμενη αίθουσα που στοίχισε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ήταν ένα φιάσκο. Δεν χωρούσαν οι δικηγόροι, δεν χωρούσαν οι κατηγορούμενοι. Στις θέσεις των κατηγορουμένων καθόντουσαν οι συγγενείς και διάφοροι δικηγόροι. Η επιλογή μάλλον δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δεν θέλουν με τίποτα αυτή η δίκη να αρχίσει. Δυστυχώς, η συγκάλυψη συνεχίζεται ακόμα και είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαύρωσαν τη μνήμη των θυμάτων. Στην ουσία σήμερα πάλι κατηγορούμενοι ήταν οι δολοφονημένοι στα Τέμπη».

Ο κ. Ασλανίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την επανέναρξη της διαδικασίας την 1η Απριλίου, προβλέποντας ότι το σκηνικό θα επαναληφθεί. «Δεν περιμένω τίποτα. Το ίδιο θα γίνει πάλι. Θα είναι μια δίκη-παρωδία, φιάσκο και δεν πρόκειται να συνεχιστεί», τόνισε, ενώ έστρεψε τα βέλη του απευθείας προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς αν οι συγγενείς και ο Σύλλογος έχουν προβεί σε κάποια εισήγηση για συγκεκριμένη πόλη ή χώρο, ο κ. Ασλανίδης είπε: «Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο Φλωρίδης, που πρέπει να παραιτηθεί σήμερα κιόλας με όλο αυτό εδώ που έχει στήσει. Το υπουργείο Δικαιοσύνης μας είχε πει ότι αυτή η αίθουσα είναι η πλέον κατάλληλη, η μεγαλύτερη στη χώρα, και από ό,τι είδατε μέσα πετάξανε έξω και εσάς. Δεν σας άφησαν ούτε φωτογραφίες ούτε να τραβήξετε μερικά πλάνα. Σήμερα δικάστηκαν τα θύματα, όχι οι κατηγορούμενοι».