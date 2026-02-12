Έναν ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο βρήκε η Ελληνική Αστυνομία για να στείλει ένα κατά τα άλλα χρήσιμο μήνυμα ανήμερα του εορτασμού της Τσικνοπέμπτης. Με αφορμή τη σημερινή μέρα που οι περισσότεροι Έλληνες «τσικνίζουν» ψήνοντας και τρώγοντας κρέας, η Ελληνική Αστυνομία έφτιαξε και δημοσιοποίησε ένα βίντεο που κέρδισε τις καρδιές των χρηστών στα social media και όχι μόνο.

Στο βίντεο που έχει ως λεζάντα τη φράση «Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά», βλέπουμε έναν αστυνομικό να έχει συλλάβει έναν νεαρό και να τον οδηγεί στο τμήμα. Μια κυρία που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του νεαρού ή κάποια γειτόνισσα προσπαθεί να πείσει τον αστυνομικό να αφήσει ελεύθερο τον νεαρό, λέγοντάς του «λίγο καπνό είδατε και αμέσως μέσα, Τσικνοπέμπτη είναι».

Ο αστυνομικός προφανώς συνέλαβε τον νεαρό για έναν λόγο που έχει να κάνει με «καπνό», όμως δεν είναι ο καπνός από την Τσικνοπέμπτη που υποστηρίζει η κυρία. «Ποια Τσικνοπέμπτη, κυρία μου, εδώ μιλάμε για άλλον καπνό», απαντά ο αστυνομικός, αποκαλύπτοντας ότι δεν συνέλαβε το νεαρό επειδή το «τσίκνιζε» παραδοσιακά, λόγω της ημέρας, αλλά για «άλλο καπνό».

Το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας συνοψίζεται στο τέλος του βίντεο: «Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Αποκαλύπτεται δηλαδή ότι το μήνυμα που εστάλη μέσω του βίντεο αυτού έχει να κάνει με τη χρήση ουσιών.

Δείτε το βίντεο: