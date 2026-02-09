Στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η μητέρα του δολοφονημένου 27χρονου, Μανώλη Βροντάκη, στη Νέα Πέραμο, προκειμένου να καταθέσει στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση -αυτή της αλβανικής μαφίας- και μάλιστα δεν αποκλείεται τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους να ήταν γνωστός του. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, όσο και από πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συλλέξουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ακόμα και μέσα από τις φυλακές.

Αναφορικά με τις καταθέσεις πιο ουσιαστική θεωρείται αυτή της 24χρονης συντρόφου του, της γυναίκας με καταγωγή από την Αλβανία, που όμως την πρώτη φορά δεν εισέφερε πολλά στην υπόθεση. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι θα κληθεί εκ νέου τις επόμενες ημέρες στη ΓΑΔΑ.

Ο πατέρας του 27χρονου, σε δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες, είχε αναφέρει: «Δεν γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Μανώλη, ούτε γνωρίζω τι δραστηριότητες είχε. Ξέρω όμως ότι ήταν μπλεγμένος με Αλβανούς, Ρωσοπόντιους και κάτι Ρουμάνους. Δεν ξέρω όμως τι δουλειές είχε μαζί τους.

Με τον Μανώλη κατά διαστήματα δεν είχαμε καλές σχέσεις. Όταν μου έκαψαν τα δύο οχήματα, νόμιζα ότι το έκανε αυτός, γιατί είχαμε διαφωνίες για τα περιουσιακά θέματα. Τώρα όμως που το σκέφτομαι δεν πρέπει να ήταν αυτός, πρέπει να ήταν μήνυμα, να ήταν προειδοποίηση.

Πρέπει να σας μιλήσει η μάνα του, πρέπει να ξέρει πράγματα. Να πει γιατί πήγε στην Κρήτη, τι έγινε, τι ήξερε για τον Μανώλη. Και η σύντροφός του πρέπει να μιλήσει για όσα ξέρει».

Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής, Γιώργος Ντιλέρνια, διέκρινε σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο του 27χρονου, πριν από τον θάνατό του, δείγμα ότι βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί 6 ημέρες μετά την αρπαγή του.