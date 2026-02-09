Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη μία απόπειρα εξαπάτησης πολιτών μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων στο κινητό τους τηλέφωνο, με τους επιτήδειους να αξιοποιούν αυτή τη φορά το επίδομα θέρμανσης ως πρόσχημα.

Συγκεκριμένα, πολλοί πολίτες έλαβαν SMS που τους προτρέπει να πατήσουν σε σύνδεσμο, αναφέροντας: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες και τίτλους που παραπέμπουν σε κρατικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση επίσημης ενημέρωσης.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο οι τραπεζικοί λογαριασμοί των θυμάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν συνδέσμους από άγνωστα ή ύποπτα μηνύματα, να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα και να μην κοινοποιούν ποτέ προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για επιδόματα και οικονομικές παροχές παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.