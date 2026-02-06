Στην αποκάλυψη πως γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε η Ράνια Τζίμα, στο δελτίο του MEGA.

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε, ο ίδιος είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί και διερευνάται πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η Ράνια Τζίμα, πρόσωπο-κλειδί φέρεται να είναι η πρώην γενική γραμματέας στο υπουργείο Εργασίας.

Με πόρισμα-βόμβα της Αρχής δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, πέντε ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.