Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και δύο επιβατών φορτηγού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά, κατέθεσε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο καταγγελλόμενων προσώπων.

Οι δύο συλληφθέντες (36 και 38 ετών) με τη σειρά τους κατήγγειλαν τον 54χρονο για εξύβριση και σωματικές βλάβες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για τους άλλους δύο ζητήθηκε η κράτησή τους και η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.