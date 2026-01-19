Στο πένθος έχει βυθιστεί το Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας μετά το φονικό που σημειώθηκε το Σάββατο 17/1 με θύμα τον 50χρονο κοινοτάρχη της περιοχής και δράστη τον 44χρονο που διατηρούσε στο παρελθόν ερωτική σχέση με τη σύζυγό του.

Το χωριό και η ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας έχει μετατραπεί σε «αστακό» με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να είναι ιδιαιτέρως ισχυρές υπό τον φόβο βεντέτας.

Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης και λέει πως τον σκότωσε πριν τον προλάβει εκείνος

Κατά την ανάκριση, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε το 50χρονο θύμα από φόβο, προτού προλάβει εκείνος να τον σκοτώσει, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του.

Όπως επεσήμανε ο 44χρονος, είδε τον 50χρονο να τον σημαδεύει με καραμπίνα μέσα από το όχημά του.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του 44χρονου δεν είναι πειστικοί για τους αστυνομικούς, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ενέδρας.

Στο «τραπέζι» των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο ο 44χρονος περίμενε το θύμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο και τον πυροβόλησε μόλις τον είδε.

Το χέρι του δράστη το όπλισε η ερωτική αντιζηλία καθώς ο ίδιος στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τη σύζυγο του 50χρονου, ενώ υπήρξαν διαπληκτισμοί και απειλές μεταξύ θύτη και θύματος.

Όπως ανέφερε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προκύπτει κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος.

«Τηλεφώνησε ο 44χρονος, δήλωσε ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας και ότι ανέμενε στην οικία του τους αστυνομικούς. Είχε μαζί του το όπλο, το οποίο χρησιμοποίησε κατά τη δολοφονία και το παρέδωσε, ενώ παραδόθηκε και ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.