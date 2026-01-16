Τεχνολογία αιχμής που παραπέμπει ακόμα και σε μυστικές υπηρεσίες διέθεταν οι δύο Κινέζοι, ηλικίας 29 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων με σκοπό την απάτη.

Με γνώσεις μηχανικού τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας δικτύων που παραπέμπουν σε κυβερνοέγκλημα, οι δύο Κινέζοι είχαν εντοπιστεί να δρουν σε εμπορικό πάρκο στα Σπάτα στα μέσα Απριλίου του 2025. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο μακρινό παρελθόν από υπηρεσίες πληροφοριών ανά τον κόσμο για την παρακολούθηση υπόπτων, εντοπισμό κινητών τηλεφώνων και IMEI (ο κωδικός αναγνώρισης του κάθε κινητού που λειτουργεί ως «ταυτότητα» του τηλεφώνου).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον χώρο αποσκευών του οχήματος που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκε ολόκληρο υπολογιστικό σύστημα, ενώ είχαν δημιουργήσει και κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Ο 29χρονος και ο 31χρονος κατηγορούνται για απάτη μέσω αποστολής παραπλανητικών SMS με link σε ανυποψίαστους πολίτες, από τους οποίους υπέκλεπταν τα τραπεζικά στοιχεία και στη συνέχεια υφάρπαζαν τις καταθέσεις τους.

Το πιο ενδιαφέρον όμως, που δεν έχει εντοπιστεί ξανά στην Ελλάδα, είναι ότι είχαν δημιουργήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας που εξέπεμπε σήμα 4G και από εκεί αποκτούσαν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια υποβάθμιζαν το σήμα σε 2G και εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά στο πρωτόκολλο ασφαλείας, αποκτούσαν πρόσβαση στην ταυτότητα του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες έκαναν ψώνια ύψους 1.500 ευρώ σε γνωστό πολυκατάστημα με αρώματα και αξεσουάρ. Το σενάριο πάντως που εξετάζεται είναι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις να ήταν απλά πρόβα για κάποιο μεγαλύτερο «χτύπημα» ή ακόμη και για κυβερνοέγκλημα.