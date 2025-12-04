Την εμπλοκή του στη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, αρνήθηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο 48χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στο στυγερό έγκλημα, ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί έκανε μια εξυπηρέτηση στον λογιστή του.

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π….(σ.σ. τον λογιστή που δεν είναι κατηγορούμενος) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία, ένα θέλημα έκανα» ισχυρίστηκε, καθώς φέρεται να ήταν εκείνος που αγόρασε με πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια χρησιμοποίησε ο εκτελεστής του τοπογράφου.

«Δεν πήρα χρήματα γι’ αυτό» σημείωσε ο κατηγορούμενος, ο οποίος επέμεινε πως δεν έχει καμία σχέση με την αγορά του σκούτερ που οδηγούσε ο δολοφόνος και έχει καταγραφεί στα βίντεο. «Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου… Δεν έχω καμία σχέση με το σκούτερ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε, τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία… » σχολίασε η πρόεδρος με τον κατηγορούμενο να απαντά: «εγώ μεροκάματο έκανα, πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε».

Ο 48χρονος ισχυρίστηκε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρισκόταν σε πανηγύρι στο χωριό του, στην Αιτωλοακαρνανία. Αναφερόμενος δε στον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος σύμφωνα με την κατηγορία ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον τοπογράφο, ανέφερε πως τον γνώρισε στις φυλακές και αφού αποφυλακίστηκαν είχαν επαγγελματική συνεργασία.

Ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής, ο οποίος χθες στην απολογία του αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο την εμπλοκή του στην υπόθεση, επανήλθε σήμερα και στην προσπάθειά του να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι η υπόθεση είναι «στημένη» ζήτησε να εξεταστεί βίντεο που υπάρχει στο κινητό του και αποδεικνύει πως είναι αριστερόχειρας ενώ ο δολοφόνος είναι δεξιόχειρας. «Το κινητό μου είχε μέσα βίντεο από το Μιλάνο και την Κρήτη που ήμουν σε ένα γάμο και πυροβόλησα μπαλοθιές με το αριστερό μου χέρι. Πού είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει» ανέφερε απευθυνόμενος στο δικαστήριο.

Πρόεδρος: Τι να δούμε κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;

Κατηγορούμενος: Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι…

Ο 45χρονος σημείωσε πως δεν υπάρχει στη διάθεση του δικαστηρίου το καταγραφικό με τα βίντεο που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι «δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και πάλι «στον κόσμο της νύχτας που γνώρισα μέσα στις φυλακές».

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως για ένα μαγαζί, αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα…» ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα όπου, εκτός απροόπτου, θα αγορεύσει η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.