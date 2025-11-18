Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Καβάλας, όταν οδηγός φορτηγού παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι σε παράδρομο.

Στο σοβαρό τροχαίο τραυματίστηκε ένας άνδρας 47 ετών με τη σύζυγό του, που μόλις είχαν σχολάσει από το φούρνο στον οποίο εργάζονται. Όταν βγήκαν από το κατάστημα, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητό τους είχε βλάβη και βγήκαν έξω για να σπρώξουν, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από διερχόμενο φορτηγό.

Και οι δύο τους τραυματίστηκαν, με τον 47χρονο να είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το thestival.

Ο 47χρονος είναι πολυτραυματίας με κακώσεις στη λεκάνη και στα πόδια. Υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.