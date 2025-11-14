Παπάς στο Βόλο έσωσε μια 15χρονη κοπέλα από τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση του πατέρα της, ο οποίος μάλιστα την απειλούσε να την σκοτώσει, σε περίπτωση που μιλούσε σε κάποιον για όσα βίωνε στο σπίτι της.

Όλα ξεκίνησαν σε σχολική εκδρομή, όταν το κορίτσι φάνηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένο και οι καθηγητές παρατήρησαν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η κατάσταση έγινε γνωστή όταν η ανήλικη μίλησε σε έναν ιερέα του Βόλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σπίτι της. Ο ιερέας βγήκε έξω, έμαθε σε ποιο σχολείο φοιτούσε η μαθήτρια και στη συνέχεια ενημέρωσε τη θεολόγο του σχολείου πως η μικρή τους είχε αποκαλύψει ότι περνούσε πολύ δύσκολα με την οικογένειά της.

Οι δάσκαλοι ξεκίνησαν να την παρακολουθούν συστηματικά. Η 16χρονη σήμερα μαθήτρια κατάγεται από την Ουκρανία και στο σπίτι της υπήρχαν συνεχείς καβγάδες, με τον πατέρα να τη βρίζει και να ασκεί κυρίως λεκτική βία, ενώ περιστασιακά φέρεται να υπήρχε και σωματική κακοποίηση, σε περιορισμένο βαθμό. Οι γονείς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δασκάλων που τους καλούσαν στο σχολείο για συζήτηση, αρνούνταν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να κληθεί μεταφράστρια για να μεσολαβήσει και να ενημερώσει τη μητέρα, έγραψε το gegonota.news.

Όταν οι γονείς έμαθαν ότι τους ζητούσαν να παρουσιαστούν στο σχολείο, απείλησαν την ανήλικη λέγοντάς της ότι αν πάει στην αστυνομία θα τη σκοτώσουν, θα φύγουν και θα αναγκαστεί να βγει στο πεζοδρόμιο για να επιβιώσει μόνη της. Παρά την πίεση, η ανήλικη κατήγγειλε όσα ζούσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο κίνησε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς υποστήριξαν ότι η κόρη τους ήταν κακομαθημένη και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Μάρτυρας ζαχαροπλάστης ανέφερε ότι η μικρή αρνήθηκε να δεχτεί τις τούρτες που είχαν στείλει οι γονείς για τα γενέθλιά της στο ορφανοτροφείο, ενώ η ίδια εξηγούσε ότι όλα αυτά τα έβλεπε ως φυσιολογικά, γιατί πίστευε ότι έτσι ήταν όλες οι οικογένειες.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πατέρα, καθώς η υπόθεση είχε πρωτοεκδικαστεί με αυτόφωρη διαδικασία στις 20 Απριλίου 2024. Πλέον, η ανήλικη παρακολουθείται από ψυχολόγο του σχολείου και βρίσκεται σε ορφανοτροφείο, ενώ οι γονείς της έφυγαν από τη χώρα.