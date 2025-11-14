Ένα νέο βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνσωσης που αποκόμισε κέρδη εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένους δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Στο βίντεο φαίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να κάνουν εφόδους σε σπίτια, σπάζοντας τις πόρτες με ειδικό εξοπλισμό, για να ερευνήσουν στο εσωτερικό. «Βγες έξω, αστυνομία!», ακούγονται οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να φωνάζουν σε άτομα που βρίσκονται μέσα στα σπίτια, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων σε Αττική και Κορινθία συνελήφθησαν συνολικά 40 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς ορισμένα άτομα φέρονται να έδιναν εντολές μέσα από τις φυλακές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενα από χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή στελέχη άλλων υπηρεσιών. Με πρόσχημα ανύπαρκτες βλάβες ή οικονομικές οφειλές κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, εισέρχονταν στα σπίτια τους και αφαιρούσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.