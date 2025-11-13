Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025. Η επιχείρηση γίνεται σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου και σε καταστήματα κράτησης με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις.

Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 7.600.000 ευρώ.

Αναλυτικές ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται εντός της ημέρας από την ΕΛ.ΑΣ.