Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 13/11 ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 12/11.

Σε βίντεο από το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, που βρίσκεται στα χέρια των αρχών, το αυτοκίνητο του 23χρονου φαίνεται να πλησιάζει στο σπίτι του 27χρονου, να σταματάει και μετά από λίγα λεπτά να απομακρύνεται. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου φεύγει από το σημείο ο εκρηκτικός μηχανισμός εκρήγνυται.

Ο νεαρός εντοπίστηκε στα Βορίζια και συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του ενώ η έκρηξη της βόμβας φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα στο χωριό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 23χρονου:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».