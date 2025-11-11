Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αλεξανδρούπολη μετά τον ξαφνικό θάνατο της 21χρονης φοιτήτριας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της όπου διέμενε για τις σπουδές της.

Η νεαρή κοπέλα αγνοούνταν από το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Οι γονείς της προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το evros24.

Η φοιτήτρια, που καταγόταν από τη Λάρισα, φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και να ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή.