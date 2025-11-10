Στη φυλακή επιστρέφουν οι δύο Ρουμάνοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τη στυγερή δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, τον Δεκέμβριο του 2014.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο με απόφασή του αναβίωσε σήμερα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που είχε πρωτόδικα επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους μετά την αναίρεση που άσκησε ο Άρειος Πάγος.

Οι δύο Ρουμάνοι κάθισαν και πάλι στο εδώλιο του Εφετείου μετά την αναίρεση του Ανώτατου Δικαστηρίου που αφορούσε το σκέλος της δευτεροβάθμιας απόφασης με την οποία αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, που είχε ως αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια και να τους επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο σήμερα είπε «όχι» στα ελαφρυντικά και επέβαλε στους δύο Ρουμάνους ισόβια κάθειρξη και επιπλέον φυλάκιση 4 ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

O Μένης Κουμανταρέας

Δικαστές και ένορκοι, ομόφωνα, δεν αναγνώρισαν στους κατηγορούμενους τόσο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου όσο και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης που ζήτησε ο ένας εξ’ αυτών. Το δικαστήριο, υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση, επέβαλε στους κατηγορούμενους ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα και ομόφωνα ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, οι πόρτες της φυλακής για τους δύο καταδικασθέντες άνοιξαν το 2022 όταν αποφυλακίστηκαν με όρους. Ωστόσο, η απόφαση του Εφετείου σηματοδοτεί την επιστροφή τους στη φυλακή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση συγγενών τους οι οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό τους και ξέσπασαν σε κλάματα.