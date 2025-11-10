Επαναλειτουργεί σήμερα, Δευτέρα 10/11 τα σχολεία στα Βορίζια της Κρήτης που είχαν κλείσει με αφορμή το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και συγκλόνισε όλη τη χώρα.

Στο πλευρό των μαθητών, των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών αναμένεται να βρίσκονται 20 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχοντας ως στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα επίσης αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο ενώ χτες προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

«Στόχος είναι η ασφάλεια, η συνύπαρξη και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 10/11 στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, η οποία θα βρεθεί στην Κρήτη στο πλαίσιο της στήριξης των μαθητών, επεσήμανε πως κύριο μέλημα της ομάδας των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και η αλλαγή νοοτροπίας που διαιωνίζει το μίσος.

«Υπάρχει σοβαρό θέμα, το έργο είναι δύσκολο. Τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε μία ανείπωτη τραγωδία, που έχει αφήσει συναισθηματικό αποτύπωμα. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που επικρατεί στις οικογένειες. Στόχος μας είναι η ασφάλεια, η συνύπαρξη και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Θα παίξει κομβικό ρόλο η εκπαίδευση και η επιστήμη. Θέλει χρόνο», είπε.

Όπως υπογράμμισε η ίδια, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στα Βορίζια προσπαθεί να επιβάλλει την πειθαρχία με σαφή όρια και κανόνες.

«Το σημαντικό είναι να αφήσουμε στα παιδιά χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και μετά θα το χειριστούμε, διότι υπάρχουν κάποια στάδια που αφορούν το πένθος. Θα γίνουν κάποιες δράσεις όσον αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων», είπε και συμπλήρωσε:

«Θα προσπαθήσουμε όλοι να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Θα πρέπει και οι γονείς να συμβάλουν σε αυτό το έργο. Υπάρχει βαθιά ριζωμένη η οικογενειακή ταυτότητα, όπου η σύγκρουση μεταφέρεται από τη μία οικογένεια στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με τους γονείς στο κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί δεν μπορούν να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων οι γονείς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι με τη βία και την επανάληψη κάποιων μοτίβων δεν υπάρχει καμία ωφελιμότητα».

Οι Αρχές ψάχνουν ακόμη τα όπλα

Άφαντα συνεχίζουν να είναι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων εκτιμάται ότι θα ρίξει φως στις κινήσεις τους μετά τη συμπλοκή, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες πως γυναίκες και παιδιά προσπάθησαν να εξαφανίσουν τους κάλυκες από το σημείο, ώστε να μην εντοπιστούν από τις αρχές.

Παράλληλα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης απηύθυνε έκκληση για ειρήνη, καλώντας τους πολίτες σε ψυχραιμία και ενότητα απέναντι στο κύμα βίας που συγκλονίζει το νησί.