Στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η 29χρονη που αργά χθες το απόγευμα φαίνεται πως δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 74χρονο πατέρα της, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία πολύ μπερδεμένη υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν πρώτοι στο διαμέρισμα της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω -μετά από κλήση για ενδοοικογενειακό περιστατικό- εντόπισαν την 29χρονη τραυματισμένη στο λαιμό, από αιχμηρό αντικείμενο. Η ίδια, με μία πετσέτα, προσπαθούσε να σταματήσει την αιμορραγία και είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ένα μαχαίρι και αυτή στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει τραυματίστηκε!

Σχεδόν δίπλα της, στον πάγκο της κουζίνας, εντοπίστηκε ένα ματωμένο μαχαίρι συνολικού μήκους 29 εκατοστών με λάμα μήκους 16 εκατοστών, ενώ η νεαρή γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου γιατροί και νοσηλευτές σταμάτησαν την αιμορραγία και την περιέθαλψαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 74χρονου στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι αυτός επιτέθηκε με το μαχαίρι στην κόρη του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον νόμο περί όπλων, ενώ πλέον η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.