Με την κατηγορία της απειλής και της οπλοφορίας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ένας επιχειρηματίας που συνελήφθη τη Δευτέρα επειδή σημάδεψε με την καραμπίνα του δύο άτομα που βρέθηκαν έξω από το γραφείο του στη Λάρισα.

Ωστόσο, οι τρεις εμπλεκόμενοι δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Κάθε άλλο. Η «σχέση» τους κρατάει από το 2008 και πριν τρία χρόνια βρέθηκε η άλλη πλευρά στα δικαστήρια μετά από καταγγελία του επιχειρηματία για εκβίαση και τοκογλυφία σε βάρος του. Μια υπόθεση που δεν κατέληξε τελικά κάπου γιατί ο καταγγέλλων δεν εμφανίστηκε σε κανένα δικαστήριο, προσπαθώντας αμφότεροι να βρουν εξωδικαστικά μια λύση για το γαϊτανάκι με τα δανειζόμενα χρήματα που ξεκίνησε το 2008, σύμφωνα με το larissanet.

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε το συμβάν της Δευτέρας. Τα δύο άτομα είχαν πάει στο γραφείο του για τα χρήματα και ο κατηγορούμενος, επειδή όπως ισχυρίστηκε οι πρώτοι φώναζαν και του δημιουργούσαν θέμα στη γειτονιά, τους σημάδεψε με την καραμπίνα για να σταματήσουν και να φύγουν. Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του, η καραμπίνα δεν είχε φυσίγγια, σημάδευε μέσα από το παράθυρο και το όπλο το είχε ξεχάσει στο γραφείο καθώς σκόπευε να το μεταφέρει σε υπόγειο που διατηρεί.

Τελικά, το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις δύο πράξεις και αφού του αναγνώρισε ελαφρυντικό, επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.